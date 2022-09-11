В Самаре водитель «Volkswagen» попал в больницу после столкновения со столбом

Автомобиль заметно пострадал при столкновении. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло ночью 10 сентября в Самаре. В Красноглинском районе иномарка въехала в световую опору. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, авария случилась в 22:50. 23-летний водитель «Volkswagen Polo» ехал по Волжскому шоссе со стороны Демократической в направлении улицы Сергея Лазо. В районе дома № 7В по Волжскому шоссе он въехал в столб.

На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль заметно пострадал при столкновении. Передняя часть сильно смялась, лобовое стекло разбилось. Отмечается, что пострадал и сам водитель авто – молодого человека госпитализировали.

Напомним, еще одно ДТП произошло 10 сентября 2022 года в Жигулевске. Там столкнулись две иномарки, пострадали двое человек.