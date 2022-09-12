В Самаре спасатели извлекли из озера тело погибшего мужчины в поселке Козелки

Тело погибшего извлекли из воды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты сообщили об извлечении тела погибшего из озера. Мужчина погиб в воде.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, вечером в воскресенье, 11 сентября 2022 года, в 17:45 специалисты поисково-спасательной службы региона извлекли тело погибшего из озера в поселке Козелки. Мужчина погиб в Красноглинском районе. На данный момент спасатели стараются установить личность погибшего.

Напомним, что в прошлом месяце труп мужчины почти день лежал на пляже рядом с отдыхающими. Тело не могли убрать несколько часов.