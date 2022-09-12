Для строительства новой станции метро в Самару приедут специалисты из Москвы

Московские специалисты будут работать вахтовым методом. Фото: соцсети

Стало известно, что в Самару для строительства станции метро «Театральная» приедут специалисты из Москвы и других городов. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

— Главная задача приезжих специалистов будут заключаться в проходке метро, — рассказал Владимир Василенко.

По словам заместителя, московские специалисты будут работать вахтовым методом. На совещании в администрации обсуждалось, где они будут проживать и как будет обеспечена их перевозка и питание.

Все организационные вопросы рабочего процесса будут решаться совместно с министерством строительства Самары. На данный момент, самарские строители уже начали готовить площадку под котлован, активно идет обустройство подпорных стен.