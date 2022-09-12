Вечерний концерт в честь Дня города прошел в Самаре 11 сентября 2022 года

Самару с Днем города поздравили Александр Маршал, группа "Любэ", Виктория Дайнеко и другие звезды Фото: администрация Самары

Вечером в воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Самаре прошел концерт в честь Дня города. На сцене, установленной на площади имени В. В. Куйбышева, выступили известные рок и поп-музыканты. Послушать их хиты, несмотря на холодную погоду, пришли тысячи горожан.

С Днем города самарцев поздравили Александр Маршал, Ольга Кормухина, группа «Любэ», Виктория Дайнеко, группа «Город 312», Сергей Войтенко и группа «Корни». К примеру, основатель проекта «Баян Микс» и уроженец Самары Сергей Войтенко исполнил песню «Мы с тобою одной крови» и пожелал землякам любить свой город всеми фибрами души. Певица Виктория Дайнеко спела композицию «Дыши» и отметила, что местные жители очень позитивные люди: поют, танцуют и улыбаются.

Ольга Кормухина исполнила самарцам песню про космос Фото: администрация Самары

Рок-музыкант Александр Маршал исполнил для самарцев песню «Белый пепел». Он назвал Самару одним из своих любимых городов и поделился, что здесь у него много друзей. Также он поблагодарил зрителей за поддержку и энергетику.

После окончания концерта на площади Куйбышева запустили праздничный салют. Фейерверк вышел очень красивым и захватывающим дух.

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