Тройной салют и зажигательный концерт на пл. Куйбышева: показываем, как Самара отметила 436-й день рождения

Одними из первых Самару с Днем города поздравили оперные звезды Фото: администрация Самары

В эти выходные, 10 и 11 сентября, в Самаре масштабно отметили День города. В этом году областной столице исполнилось 436 лет. Праздничные мероприятия охватили всю Самару: площадь имени В.В. Куйбышева, набережную Волги, парки и скверы. Рассказываем и показываем, как Самара отметила свой день рождения.

В субботу, 10 сентября 2022 года, в амфитеатре склона площади Славы прошел концерт классической музыки. Поздравить Самару в Днем города приехали оперные звезды Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев. Первая исполнила знаменитую песню «Ах, Самара городок», а второй — арию Ленского из оперы Евгений Онегин. По словам артистов, им очень понравилась областная столица и местная публика. В эту холодную осеннюю погоду их согревали жаркие аплодисменты от самарцев.

Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев выступили в амфитеатре на склоне площади Славы Фото: администрация Самары

На следующий день, 11 сентября 2022 года, еще одно праздничное мероприятие прошло в парке Дружбы народов. Там устроили этнофестиваль «Наследие народов». Жители и гости города могли увидеть выступления национальных творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах по народным танцам и ремеслам, а также купить себе какую-нибудь вещицу ручной работы на память.

В парке Дружбы народов можно было поучаствовать в фотосессии в народном стиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» тоже приняла участие в праздновании Дня города. Площадка медиахолдинга работала на Маяковском спуске набережной Волги. Она стала одной из самых ярких, веселых и шумных.

Площадка "Комсомолки" работала на набережной в рамках празднования Дня города Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Гости площадки могли сделать себе аквагрим, провести удивительные химические опыты, поучаствовать в занимательных играх и даже научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Юные самарцы могли поучаствовать в увлекательных химических опытах Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Замерзших и оголодавших самарцев кормили горячей выпечкой и пиццой и поили вкусным кофе. Кроме того, гости площадки могли увидеть зажигательные выступления кавер-группы «Пинта Кофе» и детского коллектива «Искорки», а еще цирковых студий.

На набережной можно было увидеть выступления различных детских коллективов Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Детей на празднике "Комсомолки" развлекали аниматоры Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Вечером в Самаре зажгли известные рок и поп-исполнители. В рамках патриотического концерта «Мы в месте» и концерта тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная» на сцене на площади Куйбышева выступили Ольга Кормухина, Александр Маршал, группа «Любэ», Виктория Дайнеко, группа «Корни», Сергей Войтенко и группа «Город 312». Танцевали под известные хиты и подпевали артистам тысячи горожан.

На площади Куйбышева выступила группы "Город 312" Фото: администрация Самары

Группа "Корни" исполнила свой хит "С днем рождения, Вика" Фото: администрация Самары

Ольга Кормухина спела песню про космос Фото: администрация Самары

Группа "Любэ" исполнила свой хит "От Волги до Енисея" Фото: администрация Самары

Кульминацией праздника стал салют. Он прогремел сразу в трех точках города: на площади Куйбышева, у ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе и в парке 50-летия Октября в Кировском районе. Фейерверк вышел впечатляющим и очень красочным. В течение нескольких минут в небо взмывали огромные красные, золотые, зеленые и серебристые «цветы». Правда, увидеть их смогли не все — на главной площади города салют стали запускать только в 23 часа. Дождаться этого времени смогли только самые стойкие.