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Общество12 сентября 2022 16:31

В Самаре запускать подачу отопления начнут с 19 сентября 2022 года

Подготовка к сезону находится на завершающей стадии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Тепло начнет поступать в жилые дома и учреждения уже на следующей неделе

Тепло начнет поступать в жилые дома и учреждения уже на следующей неделе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары сообщили о планах по запуску теплоснабжения. Ранее стало известно, что отопительный сезон стартует в 20-х числах сентября, а готовиться к нему начнут немного раньше.

– С 19 по 21 сентября планируется запуск работ по теплоснабжению. В данный момент все монтажные схемы собраны на 90%. На объектах ведется работа по благоустройству, – рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Отмечается, что 110 городских котельных уже готовы к зиме. Параллельно ведется проверка общедомовых приборов учета тепла. Кроме того, к снегопадам готовят зимнюю технику. Уже укомплектовано 342 бригады по очистке кровель, 67,7% техники готово к работе в зимний период.