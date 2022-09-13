В Самаре 13 сентября 2022 года загорелось пустующее здание в переулке Павлова

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова «1-БИС». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром во вторник, 13 сентября 2022 года, пожарные службы работали в переулке Павлова, 12 в Самаре. Здесь загорелось пустующее здание. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сигнал о пожаре поступил на пульт в 9:27. Огонь охватил двухэтажное здание и надворные постройки. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова «1-БИС».

В 10:14 удалось локализовать возгорание на площади 200 «квадратов». С огнем боролись 83 человека, было привлечено 23 единицы техники. Также потребовались дополнительные силы и средства ПНС, АР.

Отмечается, что ЧП обошлось без погибших и пострадавших, эвакуация не потребовалась. Причина возгорания устанавливается.

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Информацию озвучили региональные власти (подробности)