Стала известна причина пожара в заброшенном здании бывшего Дома печати в Самаре

Возгорание в здании произошло на прошлой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация о пожаре в самарском Доме печати, который произошел 7 сентября текущего года. В ГУ МЧС по региону сообщали, что сигнал о возгорании поступил на пульт в 16:44, пожар локализовали в 18:13. Полностью справиться с огнем удалось только в 20:03. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в понедельник, 12 сентября, региональные власти назвали предварительную причину пожара. Информация была озвучена на заседании оперштаба в областном правительстве.

– Причиной пожара по предварительным данным стало неосторожное обращение с огнем. Несмотря на то, что в результате происшествия никто не пострадал, здание продолжает представлять опасность для жителей Самары, – рассказали в правительстве Самарской области.

Сентябрьский пожар для Дома печати далеко не единственный. Здание неоднократно становилось местом подобных происшествий. В последний раз объект загорелся в июле текущего года. По предварительным данным, огонь охватил оставленный в здании мусор. Площадь возгорания тогда составила 30 квадратных метров.

– Надо проверить режим охраны этого здания, чтобы туда не проникали посторонние лица. Отдельно это касается доступа детей. И в ходе этой работы должны появиться предписания собственнику, – поставил задачу городским властям губернатор Самарской области.