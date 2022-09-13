В Самаре с 1 октября 2022 года вырастет тариф на детские сады

Стоимость одного дня в детсаду увеличилась на 30 рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Со следующего месяца в Самаре изменится плата за один день пребывания детей в детских садах. Тариф на дошкольные учреждения станет выше. Информация отражена в постановлении, которое появилось на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, вместо 167 рублей родители будут платить 197 рублей за один день. В эту сумму входит питание и иные расходы. Причем стоимость завтраков, обедов и полдников в детских садах выросла с 151 до 179 рублей, иные расходы – с 16 до 18 рублей.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с 1 октября 2022 года.

Напомним, ранее в Самарской области увеличили максимальный размер оплаты за один день пребывания ребенка в детском саду. Для каждого города был установлен отдельный норматив. В Самаре и Тольятти он равен 230 рублям.

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