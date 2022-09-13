Жителям Самары рассказали, когда с улиц пропадут электросамокаты

Электросамокаты совсем скоро исчезнут с улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, когда с улиц города пропадут электросамокаты. Специалисты рассказали, сколько осталось ждать.

По данным Whoosh, сезон самокат завершится, как только погода станет стабильно непригодной для поездок. С приходом минусовой температуры, снега и гололедицы полюбившийся транспорт исчезнет с улиц города. Также специалисты отмечают, что при случаи краткосрочной непогоды кикшеринговые компании сделают аренду самокатов недоступной.

Напомним, что также аналитики подвели промежуточные итоги сезона. Жителям рассказали, сколько километров самарцы успели проехать с начала сезона.