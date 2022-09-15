В Самаре загорелся грузовик утром 15 сентября 2022 года

Автомобиль загорелся на обочине. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания грузового автомобиля. Черны столб дым поднялся в воздух ранним утром 15 сентября 2022 года.

По словам очевидцев, возгорание произошло на Заводском шоссе. Пустой припаркованный автомобиль загорелся на обочине. О причинах пожара – пока неизвестно. Информация о погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, что не так давно в областном центре также вспыхнул легковой автомобиль на улице Мечникова. По полученной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.