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Происшествия15 сентября 2022 5:21

В Самаре загорелся грузовик утром 15 сентября 2022 года

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль загорелся на обочине. Фото: "ДТП 163 Самара"

Автомобиль загорелся на обочине. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания грузового автомобиля. Черны столб дым поднялся в воздух ранним утром 15 сентября 2022 года.

По словам очевидцев, возгорание произошло на Заводском шоссе. Пустой припаркованный автомобиль загорелся на обочине. О причинах пожара – пока неизвестно. Информация о погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, что не так давно в областном центре также вспыхнул легковой автомобиль на улице Мечникова. По полученной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.