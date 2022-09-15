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Происшествия15 сентября 2022 5:56

Появилось видео возгорание КАМАЗа, который перекрыл Заводское шоссе в Самаре 15 сентября 2022

Появилась информация о происшествии
Алена ПРОВКИНА
Пожарные ликвидировали возгорание

Пожарные ликвидировали возгорание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре очевидцы поделились кадрами пылающей кабины КАМАЗа в социальных сетях. Специалисты рассказали подробности происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в Промышленном районе на Заводском шоссе вспыхнула кабина автомобиля «MAN». Отмечают, что транспорт двигался по автодороге. К счастью, погибших и пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 08:12. На месте работали 6 человек и 2 единицы спецтехники.

Водители рассказали, что из-за происшествия временно был перекрыт дорожный участок. Очевидцы поделились видео возгорания.