Пожарные ликвидировали возгорание
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре очевидцы поделились кадрами пылающей кабины КАМАЗа в социальных сетях. Специалисты рассказали подробности происшествия.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в Промышленном районе на Заводском шоссе вспыхнула кабина автомобиля «MAN». Отмечают, что транспорт двигался по автодороге. К счастью, погибших и пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 08:12. На месте работали 6 человек и 2 единицы спецтехники.
Водители рассказали, что из-за происшествия временно был перекрыт дорожный участок. Очевидцы поделились видео возгорания.