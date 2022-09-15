Два новых «Валдая» привезут в Самару в 2023 году

Сейчас в Самаре курсируют два "Валдая", в следующем году их количество увеличат до четырех / Фото: Волга-Трэвэл

В Самару привезут еще два скоростных судна «Валдай-45Р». Планируется, что они прибудут в областную столицу в 2023 году. Об этом рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

- К началу навигации 2023 года мы ожидаем поставку еще двух судов и тестирование новых маршрутов. О них мы объявим в следующем сезоне, - отметил глава министерства туризма.

Напомним, первые два «Валдая» прибыли в Самару в 2022 году. Их запустили по маршрутам Самара – Ширяево и Самара – Винновка. Обслуживанием судов занимается судоходная компания «Волга-Трэвэл». По данным минтуризма, за полтора месяца работы новый речной транспорт перевез более 12 тысяч пассажиров. Это говорит о том, что он очень востребован.

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