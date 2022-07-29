Запуск первого «Валдая» по Волге вызвал аншлаг среди самарцев

Все места на борту судна оказались полностью заняты Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В четверг, 28 июля 2022 года, в Самаре запустили первое скоростное судно «Валдай». Горожане так долго ждали этого момента, что бросились раскупать билеты на новый речной транспорт. Ажиотаж наблюдается уже второй день.

— Решила поехать сегодня до Ширяево на «Валдае». Оказалось, что все билеты проданы под ноль. Пассажиры заняли все 45 мест на судне, — рассказала «КП-Самара» одна из горожанок.

Сиденья на «Валдае» расположены по три в ряд. У них удобные высокие спинки. Свои вещи пассажиры могут разместить наверху — на багажной полке. Отметим, что время в пути на скоростном судне, которое может развить скорость до 65 км/ч, составляет всего около 40-45 минут. На «Омиках» самарцам приходится добираться до Ширяево примерно 2,5 часа. Разнится и стоимость билетов. Цена для взрослых на «Валдае» — 700 рублей, для детей — 500 рублей.