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Общество29 июля 2022 7:53

Запуск первого «Валдая» по Волге вызвал аншлаг среди самарцев

Горожане полностью раскупили билеты на рейсы до Ширяево
Анастасия ФИЛАТОВА
Все места на борту судна оказались полностью заняты

Все места на борту судна оказались полностью заняты

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В четверг, 28 июля 2022 года, в Самаре запустили первое скоростное судно «Валдай». Горожане так долго ждали этого момента, что бросились раскупать билеты на новый речной транспорт. Ажиотаж наблюдается уже второй день.

— Решила поехать сегодня до Ширяево на «Валдае». Оказалось, что все билеты проданы под ноль. Пассажиры заняли все 45 мест на судне, — рассказала «КП-Самара» одна из горожанок.

Сиденья на «Валдае» расположены по три в ряд. У них удобные высокие спинки. Свои вещи пассажиры могут разместить наверху — на багажной полке. Отметим, что время в пути на скоростном судне, которое может развить скорость до 65 км/ч, составляет всего около 40-45 минут. На «Омиках» самарцам приходится добираться до Ширяево примерно 2,5 часа. Разнится и стоимость билетов. Цена для взрослых на «Валдае» — 700 рублей, для детей — 500 рублей.