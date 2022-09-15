На строящейся развязке по ул. Ново-Садовой в Самаре включили свет

Развязка приобрела более законченный вид Фото: Скриншот с видео

Строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии все ближе к завершению. Рабочие уложили там асфальт и установили опоры освещения. Фонари уже стали включать по вечерам. Видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха, как выглядит путепровод в свете ярких огней.

- Молодцы строители! Уже и освещение готово! Скоро, значит, поедем по развязке! – комментируют ролик горожане.

Большинство горожан включение освещения на путепроводе порадовало. Однако нашлись и пессимисты. Кому-то не понравились фонари – сейчас везде ставят светодиодные лампы, желтые огни совсем не вяжутся с современной развязкой. А некоторые начали сочувствовать жителям ближайших домов, ведь, по их мнению, им по ночам будет сильно светить в окна.

Напомним, работы на эстакаде идут с опережением графика. Пробное движение по развязке планируют запустить уже осенью 2022 года. Точные сроки пока неизвестны.