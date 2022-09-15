В Самаре водитель легковушки хотел перепрыгнуть забор овощной базы

О пострадавших не сообщается. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре пользователи социальных сетей поделились кадрами странного происшествия. Водитель легкового автомобиля пытался перепрыгнуть забор овощной базы.

О дорожном происшествии стало известно в среду утром, 15 сентября 2022 года. В комментариях местные жители считают, что автолюбитель не смог справиться с управлением, поэтому протаранил забор базы на улице Олимпийской. О пострадавших не сообщается. Пока неизвестна официальная причина аварии.

Напомним, сегодня утром на Заводском шоссе водители попали в пробку из-за горящего грузовика. Автомобиль вспыхнул на дорожном участке. К счастью, никто не пострадал.