В Самаре на фасаде жилого дома в Советском районе появится новый уникальный мурал

Закончить создание нового мурала планируется к концу недели. Фото: правительство Самарской области

В Самаре на фасаде дома № 98 по улице Советской Армии началось создание нового уникального мурала финалиста фестиваля уличного искусства «ФормART» Семёна Маверского.

— В этом году главной стала тема культурного наследия народов и регионов России «Сквозь время», эксперты оценили эскиз «#КибеРусь», — рассказали в правительстве Самарской области.

По словам художника, главная идея в том, что с приходом технологий, нейросетей, искусственных интеллектов ценности и традиции останутся неизменными. Это не первая победа Семёна.

В первом сезоне выиграла его работа, посвященная врачам, борющимся с COVID-19. Она размещена на стене дома № 200 по Ново-Садовой. Также, совместно с Оксаной Гладковой художник трудился над созданием мурала «Чистый вдох».

Закончить создание нового мурала планируется к концу недели. Всего от Самарской области на фестиваль было подано 26 заявок. Победителя определит общественное голосование осенью этого года. Обладатели призовых мест получат от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.