В Самарской области за сутки подтвердили более 1800 случаев заболевания коронавирусом

108 человек пришлось госпитализировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области произошел очередной прирост заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки с 14 на 15 сентября 2022 года болезнь диагностировали у 1 826 человек.

Из всех зараженных 108 пациентов пришлось госпитализировать. Двое жителей губернии, к сожалению, не справились с заболеванием. Таким образом, количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 432 688. 409 164 человек выздоровели, 7 994 жителей скончались.

Напомним, жители Самары могут пройти вакцинацию от коронавируса сразу в трех пунктах. Они действуют в зданиях трех торговых центров – «Аврора», «Космопорт» и «Вива Лэнд». Сделать прививку самарцы могут абсолютно в любой день.