Власти предъявят исковые требования подрядчику, который ремонтировал Южный мост в Самаре

Ремонт участка запланирован на следующий месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация о ремонте Южного моста. Как сообщила глава Самары Елена Лапушкина в ходе прямого эфира, с подрядчиком, который занимался обновлением объекта, будет вестись отдельная работа.

– Мы предъявим подрядчику исковые требования о возврате денег, – рассказала мэр Самары.

Напомним, Южный мост регулярно становится предметом возмущений горожан. Проезжую часть отремонтировали пару лет назад, однако проблемы это не решило. Жители неоднократно жаловались на многочисленные ямы и лежащие поперек дороги рельсы.

Ранее в департаменте городского хозяйства сообщили, что ремонт участка запланирован на октябрь текущего года. В данный момент идут конкурсные процедуры торгов по выбору подрядчика.