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Общество14 сентября 2022 6:28

Власти сообщили о новых сроках ремонта Южного моста в Самаре

Работы были намечены на сентябрь, однако их пришлось перенести
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обновление проезжей части намечено на следующий месяц

Обновление проезжей части намечено на следующий месяц

В Самаре перенесли сроки ремонта Южного моста. Информацию сообщили городские власти в ответ на возмущение самарцев. Горожане отметили, что работы должны были стартовать уже в этом месяце, однако к ним так и не приступили.

– Идут конкурсные процедуры торгов по выбору подрядчика, который займется ремонтом Южного моста. Это небыстрый процесс, не всегда торги проходят успешно с первого раза. Вынуждены констатировать, что в связи с этими обстоятельствами начало работ по ремонту моста перенесено на 15 октября, – рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Южный мост на протяжении долгого времени становится предметом жалоб. Основные претензии автомобилистов касаются многочисленных ям и лежащих поперек проезжей части рельс. Вопрос находится на контроле властей еще с лета текущего года. В июле чиновники сообщали, что направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. К разбирательствам также привлекли прокуратуру.