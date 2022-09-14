Власти сообщили о новых сроках ремонта Южного моста в Самаре

Обновление проезжей части намечено на следующий месяц

В Самаре перенесли сроки ремонта Южного моста. Информацию сообщили городские власти в ответ на возмущение самарцев. Горожане отметили, что работы должны были стартовать уже в этом месяце, однако к ним так и не приступили.

– Идут конкурсные процедуры торгов по выбору подрядчика, который займется ремонтом Южного моста. Это небыстрый процесс, не всегда торги проходят успешно с первого раза. Вынуждены констатировать, что в связи с этими обстоятельствами начало работ по ремонту моста перенесено на 15 октября, – рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Южный мост на протяжении долгого времени становится предметом жалоб. Основные претензии автомобилистов касаются многочисленных ям и лежащих поперек проезжей части рельс. Вопрос находится на контроле властей еще с лета текущего года. В июле чиновники сообщали, что направили подрядчику требование о проведении гарантийного ремонта. К разбирательствам также привлекли прокуратуру.