Мэр Самары прокомментировала ситуацию с загрязненным воздухом в Волгаре

По словам мэра, на нескольких предприятиях будут проведены проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с загрязненным воздухом в Волгаре продолжает набирать обороты. Жители не первый год жалуются на его состояние и сообщают о превышении выбросов. Так, в сентябре 2022 года в Волгаре зафиксировали превышение концентрации сероводорода. После этого микрорайон посетила глава Самары Елена Лапушкина. Мэр провела встречу с жителями, итоги которой сообщила в ходе прямого эфира 15 сентября.

– Я обещала самарцам обратиться к руководству КНПЗ с просьбой о встрече с жителями. Горожане хотели, чтобы руководители завода рассказали им, какие меры принимаются для снижения выхлопов и какая работа проводится в этом направлении. Обращение я написала, – отметила Елена Лапушкина.

По словам мэра, на КНПЗ и другом предприятии – ГОКС – в данный момент ведутся проверки. Соответствующее требование выдвинула природоохранная прокуратура.

– Проверка продлится в течение 10 дней, поэтому результаты будут известны позднее. Отмечу: специалисты утверждают, что проблема с воздухом в Волгаре совокупная. Винить какое-то одно предприятие нельзя. Я также обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой о проведении проверок и на других предприятиях Куйбышевского района. Их там около 37, – подчеркнула мэр Самары.

По словам Елены Лапушкиной, на встрече с жителями также было принято решение о высадке деревьев в Волгаре. Зеленые насаждения позволят создать некий защитный барьер. В прямом эфире мэр рассказала, что высадка запланирована на октябрь. В данный момент идет поиск материала – деревья должны быстро расти и выполнять свои защитные функции. Пока власти отдают предпочтение пирамидальным тополям.