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Общество15 сентября 2022 17:51

Власти озвучили планы по изменению автобусного маршрута №67 в Самаре

Маршрут планировали продлить, однако нововведения будут немного иными
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ранее самарцы просили продлить маршрут до поселка Петра Дубрава

Ранее самарцы просили продлить маршрут до поселка Петра Дубрава

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пока не будут продлевать автобусный маршрут №67. Вместо этого власти внесли небольшие корректировки в схему движения общественного транспорта.

В частности, разворотная площадка, расположенная в районе дома 18/1 по улице Мира, переедет на участок вдоль Северного шоссе. Она разместится у микрорайона «Баварская деревня», пишет 63.ru со ссылкой на департамент транспорта Самары.

Напомним, продлить маршрут автобуса №67 просили жители «Крутых Ключей». По словам самарцев, транспорт должен ходить до Петра Дубрава – для них такой вариант кажется более удобным. Однако с этой инициативой согласились не все.