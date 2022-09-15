В Самаре запуск подачи отопления запланирован на 19 сентября 2022 года

Изначально к отоплению будут подключать социальные учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подготовка к отопительному сезону в Самаре подошла к завершению. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Жилой и социальный фонды уже готовы к зимним холодам. Готовность многоквартирных домов и учреждений составляет 99%. Власти отмечают, что постепенная подача тепла начнется уже на следующей неделе, с 19-21 сентября 2022 года.

Изначально тепло поступит в детские сады, школы, больницы, после чего дойдет до домов.

Отметим, что соцучреждения уже сейчас могут подавать заявки на отопление. После их рассмотрения службы проверят готовность объектов к подаче.