Отопление в самарские соцучреждения дадут раньше запланированного срока

Также проверят готовность соцучреждений к подаче тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло в социальные учреждения начнут давать раньше, чем планировалось. Они уже могут подавать заявки на отопление, сообщает администрация Самары.

Подготовка к началу отопительного сезона в Самаре находится на финишной прямой. После рассмотрения заявок соцучреждений на пуск тепла, проверят готовность объектов к подаче.

Тепло подается, если пять дней среднесуточная температура не превышает +8 , но органам местного самоуправления разрешили уменьшить количество дней до трех. По словам властей, есть договоренность с «Т Плюс» о подключении отопления в социальной сфере раньше.

Когда температура снизится, планируется, что детсады, лечебные учреждения, дома ребенка, школы и другие соцучреждения уже будут отапливаться и начнется подключение жилых домов.

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