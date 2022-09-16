Электричка будет курсировать по новому маршруту четыре раза в день / Фото: КбшЖД

Скоростная электричка «Ласточка» с 1 октября 2022 года поедет по новому маршруту. Она начнет курсировать между Самарой и Тольятти. Пока же поезд ходит до Жигулевска. Публикуем расписание движения, все остановки и цены билетов.

«Ласточка» будет ежедневно делать по четыре рейса в каждом направлении. Отправление из Самары — в 8:12, 14:00, 18:00 и в 20:15, из Тольятти — в 6:31, 10:31, 17:01 и в 20:12. Время в пути составит меньше двух часов. Остановки предусмотрены на Стахановской, Пятилетке, Средневолжской, Ягодной, Водинской, Старосемейкино, Задельной и на Жигулевском море.

От ж/д вокзала в Тольятти запустят автобус № 8 до Нового города. График его работы состыкуют с расписанием скорых поездов. Также на станции сделают бесплатные перехватывающие парковки для автомобилистов.

— Для жителей Жигулевска организовано курсирование пригородных поездов до Жигулевского моря и обратно. Им будет доступна удобная пересадка на «Ласточку» на станции Жигулевское море, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

«Разовый» билет на «Ласточку» Самара — Тольятти будет стоить 254 рубля. Для обучающихся цена будет снижена на 50%. Приобрести билеты можно в пригородных кассах и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».