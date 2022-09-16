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Общество16 сентября 2022 6:56

У самарского роддома появились новые скульптуры будущих мам

Пользователи поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Мнение жителей о скульптурах разделилось. Фото:"Самара Онлайн 24"

Мнение жителей о скульптурах разделилось. Фото:"Самара Онлайн 24"

Жители Самары поделились фотографией новой скульптуры у городской клинической больницы имени Н.И. Пирогова. Не всем понравился объект.

По сообщению пользователей в социальных сетях, скульптуру установили около родильного отделения №20. Автор поста сообщает, что новый объект вызвал интерес у будущих мам. Многие подходят и гладят скульптуру по животу на удачу. Но не все разделяют восторг от новых фигур.

В комментариях местные житель отметили, что скульптуры их пугают. Вытянутые формы и отсутствие лица оттолкнуло многих самарцев. Напомним, в регионе появился еще один новый памятник. Он посвящен работе сельского учителя.