Сотрудники городской мэрии записались добровольцами в «Самарский батальон»

В числе добровольцев оказались и члены семей муниципальных служащих Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На территории губернии продолжается набор в «Самарский батальон». В него активно принимают жителей региона в возрасте от 18 до 60 лет. В числе добровольцев оказались не только неравнодушные граждане, но и представители администрации областной столицы. Об этом сообщила мэр Самары Елена Лапушкина.

– Сейчас формируется «Самарский батальон», в который добровольцами записались муниципальные служащие и члены их семей, а также сотрудники муниципальных предприятий и организаций. Мы ждем наших ребят на прежнем месте работы, ждем, что они вернутся с победой, – отметила Елена Лапушкина.

Напомним, записаться в «Самарский батальон» могут те, кто успешно пройдет отбор. Кандидаты должны отвечать ряду требований, в числе которых – отсутствие судимости и успешное прохождение медкомиссии.

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