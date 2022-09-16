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Общество16 сентября 2022 11:15

Самарская область получила 19,5 млрд рублей на строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу

Дополнительные средства выделило федеральное правительство
Анастасия ФИЛАТОВА
Готовность крупного транспортного объекта превысила 60%

Готовность крупного транспортного объекта превысила 60%

Фото: правительство Самарской области

Самарская область получила еще 19,5 млрд рублей на строительство трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Крупный транш выделил федеральный центр. Эту сумму внесут в статью расходов регионального бюджета на 2022 год.

— Нам удалось добиться поддержки главного инфраструктурного проекта межгосударственного значения. На строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу выделены дополнительные средства. Это дает полную уверенность в сдаче объекта в соответствии с установленными сроками, — отметил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с депутатами областного парламента.

Напомним, протяженность трассы составит около 100 км, моста — 3,7 км. Готовность объекта превысила 60%. Завершить все работы планируется в 2024 году. Трасса станет частью транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Отметим, дополнительные средства направят и на реконструкцию/ремонт дорог в Самарской области. На эти цели предусмотрели 1,4 млрд рублей.