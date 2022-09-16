Самарским медикам и учителям поднимут зарплаты

Уровень зарплат также поднимут социальным работникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медикам, социальным работникам и учителям Самарской области повысят заработную плату. На эти цели направят более 2,6 млрд рублей, большая часть из которых — свыше 1,5 млрд рублей — средства регионального бюджета. Об этом во время встречи с депутатами губдумы сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

— Врачи сегодня вновь на передовой. К сожалению, угроза распространения ковида велика. Мы ни на минуту не упускаем из фокуса своего внимания развитие системы здравоохранения, — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что повышение уровня зарплат проходит в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Регион получил дополнительные средства из федерального центра. Их внесут в статьи расходов областного бюджета на 2022 год.