Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Самарской губдумы поправки в бюджет

Дополнительные средства пойдут на выполнение социальных обязательств и развитие региона / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатами Самарской губернской думы. Он обсудил с ними поправки в региональный бюджет. Федеральный центр дополнительно выделил почти 24 млрд рублей. Глава региона предложил направить большую часть средств на развитие здравоохранения, образования, строительство и на соцподдержку.

Крупный федеральный транш (19,5 млрд рублей) пойдет на строительство трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Это позволит завершить работы в установленные сроки — в 2024 году. Сейчас готовность объекта — 60%.

Еще 1,4 млрд рублей направят на реконструкцию и ремонт дорог, более 2,6 млрд — на повышение зарплат медиков, соцработников, сотрудников сферы образования. Дополнительные средства выделят на содействие занятости населения. В первую очередь поддержат работников АВТОВАЗа. Еще 1,3 млрд рублей планируется направить на модернизацию объектов ЖКХ и ликвидацию незаконных свалок. Кроме того, добавят средства на строительство школ и детских садов, на покупку жилья для детей-сирот.

Также власти помогут улучшить жилищные условия для людей, чьи дома попали под расселение из-за строительства станции метро «Театральная». По поручению Дмитрия Азарова разработан соответствующий законопроект.

— То, что нам сейчас удается по всем важнейшим направлениям, актуальным социальным вопросам выделять дополнительные средства — это происходит в первую очередь благодаря вниманию президента России к нашему региону. Безусловно, это дает динамику развития Самарской области, — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что, несмотря на все сложности, в губернии не закрыли ни одну программу, не приостановили ни один проект. Кроме того, удалось сохранить и даже ускорить темпы строительства объектов.

— Сейчас мы испытываем удар по экономике, но держим его и движемся вперед, — подчеркнул глава региона.