В Самаре на пересечении Карла Маркса и Советской Армии упал светофор 17 сентября 2022 года

Светофор упал, но продолжает работать Фото: принтскрин видео.

Утром, 17 сентября 2022 года, в Самаре на пересечении проспекта Карла Маркса и Советской Армии прямо на проезжую часть упал светофор. Самарский видеоблогер Евгений Щекин заснял на видео последствия ЧП.

На видео видно, что столб, на котором был смонтирован светофорный объект и дорожный знак, буквально выдернуло из земли. Интересно, что светофор продолжает работать, показывает сигналы и отсчитывает их время переключения.

На момент публикации неизвестно, был ли убран столб с проезжей части. Также не сообщается о пострадавших в результате падения светофорного объекта.

Вероятно, причиной происшествия стал сильный ветер. Ранее синоптики предупреждали, что в эти выходные жители Самары столкнуться с непогодой. Однако уже на следующей неделе ожидается «бабье лето», воздух должен прогреться до +30 градусов.