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Происшествия17 сентября 2022 7:18

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Советской Армии упал светофор 17 сентября 2022 года

Самарский блогер показал на видео, упавший на проезжую часть светофор
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Светофор упал, но продолжает работать

Светофор упал, но продолжает работать

Фото: принтскрин видео.

Утром, 17 сентября 2022 года, в Самаре на пересечении проспекта Карла Маркса и Советской Армии прямо на проезжую часть упал светофор. Самарский видеоблогер Евгений Щекин заснял на видео последствия ЧП.

На видео видно, что столб, на котором был смонтирован светофорный объект и дорожный знак, буквально выдернуло из земли. Интересно, что светофор продолжает работать, показывает сигналы и отсчитывает их время переключения.

На момент публикации неизвестно, был ли убран столб с проезжей части. Также не сообщается о пострадавших в результате падения светофорного объекта.

Вероятно, причиной происшествия стал сильный ветер. Ранее синоптики предупреждали, что в эти выходные жители Самары столкнуться с непогодой. Однако уже на следующей неделе ожидается «бабье лето», воздух должен прогреться до +30 градусов.