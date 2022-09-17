Бывший директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин выйдет на свободу по решению суда

Бывший директор РКЦ "Прогресс" выходит на свободу

16 сентября 2022 года 6-ой кассационный суд рассмотрел апелляцию бывшего директора РКЦ «Прогресс» Александра Кириллина, которого в 2018 году осудили на 8,5 лет по статье «Растрата». Суд пересмотрел приговор 72-летнему Кириллину и уже в понедельник он выйдет на свободу.

Как сообщает телеграм-канал Олега Иванца «Бандитская Самара», кассационный суд переквалифицировал Кириллину статью на «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ему 1 год лишения свободы условно.

Напомним, Кирилин заключил с одним из ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса. Сделал он это по завышенной стоимости, чтобы получить выгоды для этого общества с ограниченной ответственностью и в ущерб РКЦ "Прогресс".

С ноября 2012 года по декабрь 2016 "Прогресс" выплатил ООО 11 миллионов 784 тысячи евро по договору. При этом общество с ограниченной ответственностью потратило 9 миллионов 783 тысячи евро. Прибыль, которая могла остаться в "Прогрессе", если бы завод купил пресс без посредника, составила больше 2 млн евро.

Директора ракетно-космического центра сначала отстранили от должности, а затем отправили в колонию общего режима. Сначала ему назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, позже срок снизили до 5 лет.

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