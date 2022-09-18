Летние электрички Самара – Курумоч отменят с 17 октября 2022 года

Отмена касается четырех пригородных поездов.

Стало известно, что с 17 октября 2022 года отменяются летние пригородные поезда Самара – Курумоч. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Это касается электричек № 6332/6331 Самара – Курумоч, отправление которых из Самары в 06:54, а прибытие в Курумоч в 08.22. Помимо этого, отменяются летние пригородные поезда № 6334/6333 Курумоч – Самара. Они отправлялись в 12.01, а прибывали в 13.28.

Ранее сообщалось, что скоростная электричка «Ласточка» с 1 октября 2022 года начнет ходить по новому маршруту. Она будет курсировать между Самарой и Тольятти и ежедневно будет делать по четыре рейса в каждом направлении.