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Общество18 сентября 2022 10:18

Несколько рейсов задержали в самарском аэропорту Курумоч 18 сентября

Это касается самолетов, летевших в Сочи, Москву, Анталью и Ереван
Ирина СИНЕГУБОВА
Время вылета самолетов сильно изменилось.

Время вылета самолетов сильно изменилось.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 сентября, в самарском аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов. Информация появилась на официальном сайте аэропорта.

По данные онлайн-табло вылета и прилета, задерживаются рейсы в Сочи, Москву, Анталью и Ереван. Как сообщают пассажиры, задержка была связана с неблагоприятными погодными условиями, а именно туманом.

Самолет в Москву SU-1217 должен был отправиться в 06:35, а вылетел он вылетел в 14:01. Время отправления рейса ZF-6393 до Антальи было назначено на 03:35, а вылетел он в 13:59. Время вылета рейса WZ-1355 до Еревана изменили с 14:40 до 15:20. А самолет в Сочи U6-164 должен был отправиться в 17:00, но задержан до 18:20.

Густой туман накрыл Самару в ночь на 18 сентября. Жители разных районов города сообщили о плохой видимости.