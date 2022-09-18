Несколько рейсов задержали в самарском аэропорту Курумоч 18 сентября

Время вылета самолетов сильно изменилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 сентября, в самарском аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов. Информация появилась на официальном сайте аэропорта.

По данные онлайн-табло вылета и прилета, задерживаются рейсы в Сочи, Москву, Анталью и Ереван. Как сообщают пассажиры, задержка была связана с неблагоприятными погодными условиями, а именно туманом.

Самолет в Москву SU-1217 должен был отправиться в 06:35, а вылетел он вылетел в 14:01. Время отправления рейса ZF-6393 до Антальи было назначено на 03:35, а вылетел он в 13:59. Время вылета рейса WZ-1355 до Еревана изменили с 14:40 до 15:20. А самолет в Сочи U6-164 должен был отправиться в 17:00, но задержан до 18:20.

Густой туман накрыл Самару в ночь на 18 сентября. Жители разных районов города сообщили о плохой видимости.