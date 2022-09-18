Завершить строительство новой набережной в Самаре планируется к 2025 году

Новая набережная будет трехуровневая с террасами и амфитеатром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно информации с сайта госзакупок, новую очередь набережной должны построить в течение 2023-2025 годов.

Пятая очередь набережной пройдет в границах улицы Вилоновской и второй очереди набережной. Она будет трехуровневая. На первом этапе сделают пешеходное пространство со спусками на нижний уровень и подъемами на верхний.

На втором этапе создадут ландшафтный парк с несколькими террасами, которые будут спускаться к берегу Волги каскадом. А за зданием бассейна ЦСКА сделают амфитеатр с видовыми площадками.

Начальная цена составляет около 168,6 миллионов рублей, на подготовку проекта дается 14 месяцев, — указано в заявке на сайте госзакупок.