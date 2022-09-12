Парк из террас и амфитеатр сделают на пятой очереди набережной в Самаре

Новая прогулочная зона появится от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА

Стали известны подробности строительства пятой очереди набережной Волги в Самаре. Новая прогулочная зона появится от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА. Ее возведут в несколько этапов.

Первый этап предполагает создание пешеходной эспланады, которая соединит старую и новую набережные. В ее состав войдут организованные спуски на нижний уровень и подъемы к пивзаводу и ГРЭС.

На втором этапе необходимо будет создать систему ландшафтного парка в виде нескольких террас. Они будут обеспечивать связь с естественным берегом Волги. Также частью парка станет амфитеатр в зоне бассейна ЦСКА.

Сейчас департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который разработает проект с учетом этих пожеланий. Согласно информации на сайте госзакупок, компании готовы заплатить 169,9 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут 30 сентября 2022 года.

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