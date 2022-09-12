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Общество12 сентября 2022 8:07

Парк из террас и амфитеатр сделают на пятой очереди набережной в Самаре

Власти сейчас ищут проектировщика
Анастасия ФИЛАТОВА
Новая прогулочная зона появится от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА

Новая прогулочная зона появится от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА

Стали известны подробности строительства пятой очереди набережной Волги в Самаре. Новая прогулочная зона появится от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА. Ее возведут в несколько этапов.

Первый этап предполагает создание пешеходной эспланады, которая соединит старую и новую набережные. В ее состав войдут организованные спуски на нижний уровень и подъемы к пивзаводу и ГРЭС.

На втором этапе необходимо будет создать систему ландшафтного парка в виде нескольких террас. Они будут обеспечивать связь с естественным берегом Волги. Также частью парка станет амфитеатр в зоне бассейна ЦСКА.

Сейчас департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который разработает проект с учетом этих пожеланий. Согласно информации на сайте госзакупок, компании готовы заплатить 169,9 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут 30 сентября 2022 года.

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