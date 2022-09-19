В Самарской области специалисты проведут комплексный осмотр 150 тяжелобольных детей

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Семья особого ребенка: маршрут жизни". Фото: БФ "ЕВИТА"

В Самарской области 150 тяжелобольных детей смогут получить комплексные консультации специалистов. Они посетят эрготерапевта, психолога, профильных врачей, специалистов по АДК и образованию. Родители, в свою очередь, пообщаются с юристами и социальными координаторами. Так они смогут узнать о мерах государственной помощи. И все это – абсолютно бесплатно.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Семья особого ребенка: маршрут жизни». Его реализует благотворительный фонд «ЕВИТА». Специалисты фонда до 31 мая 2023 года посетят семьи в районах и городах губернии и составят для них «Дорожную карту» с маршрутизацией по профильным врачам.

– Мы не ставим ярлыки на детях. Мы не смотрим на диагнозы. Для нас главное – ребенок. Наша цель – дать четкий и достижимый план действий, рассказать родителям, как и где они могут развивать и реабилитировать своих детей. При этом мы делаем акцент на государственных центрах, работающих в Самарской области, – рассказала исполнительный директор БФ «ЕВИТА», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Ольга Шелест.

За полтора месяца реализации проекта на участие в нем записались 140 семей. Стать участником и получить помощь могут семьи с тяжелобольными детьми в возрасте от 0 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке.