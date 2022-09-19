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Общество19 сентября 2022 8:56

Девушка на белом жеребце с железным конем: новый мурал рисуют на фасаде дома в Самаре

Мурал «#КибеРусь» рисуют на фасаде дома на ул. Советской Армии в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
Автор масштабного граффити - художник Семен Маверский / Фото: Евгений Щекин

Автор масштабного граффити - художник Семен Маверский / Фото: Евгений Щекин

В Советском районе Самары близится к завершению создание нового мурала. Огромное граффити рисуют на стене дома № 98 по улице Советской Армии. Его автор — финалист фестиваля уличного искусства «ФормART» Семен Маверский.

Художник изобразил на фасаде девушку в старинном сарафане, которая сидит на коне, а вокруг нее — современные технологии. Рядом стоит железный конь, в небе вместе с птицами летают дрон и самолет. Вдалеке видны трубы ТЭЦ и деревья с зеленой листвой. А вот вместо привычной земли автор изобразил площадку из шестигранников, которые нередко можно встретить в компьютерных играх.

Работа получила название «#КибеРусь». По словам художника, главная идея работы заключается в том, что с приходом технологий, нейросетей и искусственных интеллектов ценности и традиции останутся прежними.

Так будет выглядеть мурал после завершения всех работ

Так будет выглядеть мурал после завершения всех работ