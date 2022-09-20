Строительство нового участка Авроры в Самаре начнется летом 2023 года

На съездах с кольцевого пересечения сделают 2-3 полосы движения.

Строительство нового участка улицы Авроры в Самаре от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой стартует в 2023 году. Об этом стало известно на оперативном совещании с самарским губернатором.

— Строительная площадка будет готовиться в начале первого полугодия 2023-го года. А строительные работы начнется в июле-августе, — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Планируется, что оно займет 48 месяцев или четыре года. По информации минтранса, дорога будет четырехполосной с одним кольцевым пересечением и двумя путепроводами тоннельного типа. На съездах с кольцевого пересечения сделают 2-3 полосы движения.

Общая протяженность участка составит 4 916,89 м. Для постройки дороги власти изымут участки, которые находятся в Ботаническом овраге, на улице Мичурина и Врубеля. К ним относятся дома, бани и хозяйственные постройки.