Бракованную копейку меняют на автомобиль в Самаре в сентябре 2022 года

Продавец согласен распрощаться с копейкой и за 3 млн рублей Фото: Авито.

В сети появилось необычное объявление. Житель Самары выставил на продажу бракованную копейку. Все бы ничего, но он запросил за монету 3 млн рублей или автомобиль. Информация об этом размещена на сайте «Авито».

– Монета «Сибирская копейка» 1773 года. У нее брак чеканки, спаяна из двух половинок – по гурту, – рассказал продавец.

Самарец хочет получить за бракованную монету крупную сумму денег – 3 млн рублей. Однако он согласен и на обмен – автомобиль с доплатой. Продавец отмечает, что «хлам не нужен».

Напомним, ранее другой житель Самары выставил на продажу тысячную купюру. Он запросил за банкноту с красивым номером 999 999 999 рублей. При этом на данной сумме он не настаивает, готов продать товар за цену, предложенную покупателем.