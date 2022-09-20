В Самарской области больше двух месяцев ищут пропавших отца с сыном-подростком

Разыскиваемые могут находиться на территории Безенчукского района Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски 38-летнего жителя Чапаевска и его 16-летнего сына. О них ничего неизвестно с 10 июля 2022 года.

- Разыскиваемые ушли из дома № 26 по улице Котовского в Чапаевске в неизвестном направлении. Могут находиться на территории Безенчукского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы мужчины: рост 170 см, плотное телосложение, темные короткие волосы. В день исчезновения на нем были камуфлированная футболка, джинсовые шорты, на голове черная кепка, на ногах черные сланцы. На левой руке есть татуировка в виде надписи WAR.

Приметы подростка: рост 175 см, на вид 15-16 лет, худощавое телосложение. Был одет в черную майку с белым рисунком и темно-синие джинсы, на голове черная кепка, на ногах синие кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, полицейские просят обращаться в ближайший ОП или по телефонам: 8-987-909-32-29 или 102.