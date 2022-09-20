«Главное, что ноги в тепле»: в Самаре заметили голого мужчину в носках и солнечных очках

Странная сентябрьская прогулка попала на видео Фото: скриншот с видео

В понедельник, 19 сентября, жители областной столицы наблюдали странную картину. По городским улицам гулял абсолютно голый мужчина. Исключение – солнечные очки и носки, которые он почему-то не забыл надеть.

Самарцы оказались под впечатлением от увиденного и даже окрестили мужчину «терминатором». По их словам, его заметили на улице Земеца, в районе завода «Авиакор». «Терминатор» неспеша шел по тротуару и, казалось, абсолютно не стеснялся прохожих.

Видео со странным пешеходом мгновенно разлетелось по соцсетям. Жители города в комментариях предположили, что мужчина просто проиграл спор. Другие уверены, что ему не помешало бы обратиться за помощью к специалистам. Причина странного поступка остается загадкой.

Впрочем, голые люди на улицах города уже не сильно удивляют самарцев. Подобные случаи происходят далеко не в первый раз. Например, в апреле текущего обнаженная девушка разгуливала в Крутых Ключах. Ее также не смущали холода и прохожие: в момент прогулки она беседовала по телефону.

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