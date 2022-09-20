Новый асфальт начали укладывать на Ново-Садовой в Самаре 20 сентября 2022 года

Основные работы будут вестись круглосуточно. Фото: скриншот видео

В Самаре на улице Ново-Садовой начали укладывать новый асфальт. От Полевой до дома № 162в и от дома № 184 до проспекта Кирова заменят верхний слой дорожного покрытия.

В сообществе Вконтакте "Еще Самара" появилась видеозапись ремонтных работ. В минтрансе Самарской области рассказали, что временно изменится организация движения транспорта.

Основные работы будут вестись круглосуточно. Их планируется завершить до ноября 2022 года. Общая протяженностью обновляемого участка составляет 7,8 км. Также приведут в порядок люки, дождеприемники, частично опоры освещения и металлические навесы над подземными переходами.

В 2023 году с наступлением хорошей погоды вдоль магистрали отремонтируют тротуары и велодорожки. Напомним, движение транспорта ограничили в ночь на субботу, 17 сентября. Дорогу перекрыли только по полосам: по ночам – «в город», днем – «из города». Общественный транспорт работает в прежнем режиме.