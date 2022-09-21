Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 3:18

В Самаре машина сотрудников полиции провалилась в дорожную яму

Правоохранители не заметили дефект
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль пришлось доставать при помощи эвакуатора. Фото: "ЧП Самара"

Автомобиль пришлось доставать при помощи эвакуатора. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре пользователи социальных сетей поделились кадрами странного происшествия. На одной из дорог машина сотрудников полиции провалилась в яму.

По полученным данным, происшествие случилось на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской вечером во вторник, 20 сентября 2022 года. Служебная машина полицейский застряла из-за глубокой ямы. Чтобы освободить транспорт, потребовалась помощь эвакуатора.

В комментариях местные жители задаются вопросом, как правоохранители могли не заметить глубокую яму во время движения. Напомним, что также на территории старого города проводят работы по продлению ветки метро. Специалисты перекладывают коммуникации.