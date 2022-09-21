В Самаре машина сотрудников полиции провалилась в дорожную яму

Автомобиль пришлось доставать при помощи эвакуатора. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре пользователи социальных сетей поделились кадрами странного происшествия. На одной из дорог машина сотрудников полиции провалилась в яму.

По полученным данным, происшествие случилось на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской вечером во вторник, 20 сентября 2022 года. Служебная машина полицейский застряла из-за глубокой ямы. Чтобы освободить транспорт, потребовалась помощь эвакуатора.

В комментариях местные жители задаются вопросом, как правоохранители могли не заметить глубокую яму во время движения. Напомним, что также на территории старого города проводят работы по продлению ветки метро. Специалисты перекладывают коммуникации.