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Происшествия21 сентября 2022 4:19

В Самаре из-за пожара эвакуировали 15 человек из дома по улице Ерошевского

Специалисты предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Специалисты эвакуировали людей

Специалисты эвакуировали людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о возгорании в жилом доме. Специалисты эвакуировали 15 человек из здания по улице Ерошевского.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, о возгорании сообщили вечером во вторник, 20 сентября 2022 года, в 19:13. В одной из квартир жилого дома заметили задымление. Отмечают, что на площади в 5 квадратных метров начали гореть домашние вещи. Людей экстренно эвакуировали.

Пожар удалось ликвидировать в 19:52. На месте работали 25 человек и 7 единиц спецтехники. Напомним, что в областной столице из здания академии строительства эвакуировали 200 человек из-за угрозы пожара.