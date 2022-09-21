Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 8:33

Отопительный сезон официально стартует в Самаре 27 сентября 2022 года

Процесс подключения тепла может занять около двух недель
Анастасия ФИЛАТОВА
Батареи в домах самарцев начнут нагреваться уже на следующей неделе

Батареи в домах самарцев начнут нагреваться уже на следующей неделе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самаре официально начнется отопительный сезон. Он стартует в следующий вторник, 27 сентября 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина.

— 27 сентября начнем подключать жилые дома. Отмечу, подключение тепла — это не одномоментный, а поэтапный процесс. Он займет около двух недель, — подчеркнула мэр Самары.

Батареи в детских садах, школах и соцобъектах с круглосуточным пребыванием людей начали нагреваться уже сейчас. Отопление там включают по заявкам и согласованию с ресурсоснабжающей организацией. Напомним, ранее сообщалось, что тепло могут начать подавать 19-21 сентября 2022 года, однако в последние дни, в городе установилась относительно теплая погода.

Добавим, в 2022 году в Самаре отремонтировали 20 участков теплосетей. Идет строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе. Продолжается ремонт и техническое перевооружение теплотрасс. Некоторые объекты уже переключают со временной на постоянную схему.