Батареи в домах самарцев начнут нагреваться уже на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самаре официально начнется отопительный сезон. Он стартует в следующий вторник, 27 сентября 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Елена Лапушкина.

— 27 сентября начнем подключать жилые дома. Отмечу, подключение тепла — это не одномоментный, а поэтапный процесс. Он займет около двух недель, — подчеркнула мэр Самары.

Батареи в детских садах, школах и соцобъектах с круглосуточным пребыванием людей начали нагреваться уже сейчас. Отопление там включают по заявкам и согласованию с ресурсоснабжающей организацией. Напомним, ранее сообщалось, что тепло могут начать подавать 19-21 сентября 2022 года, однако в последние дни, в городе установилась относительно теплая погода.

Добавим, в 2022 году в Самаре отремонтировали 20 участков теплосетей. Идет строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе. Продолжается ремонт и техническое перевооружение теплотрасс. Некоторые объекты уже переключают со временной на постоянную схему.