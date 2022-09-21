В Самаре бывший киоск «Роспечать» оборудовали под склад арбузов

В бывшем киоске устроили склад. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами нового «склада». Бывший киоск заполнили арбузами.

- Чтение газет в областной столице стало менее востребованным, - предположили самарцы.

Судя по кадрам, в бывшем киоске, расположенном на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда, выбили стекла и решили складировать арбузы. Почему именно на таком месте остановили выбор продавцы – пока неизвестно. В комментариях пользователи шутят и называют это новым видом «консервации».

Напомним, в областной столице владельцы торговой точки разыскивают большую кукурузу с глазами. Злоумышленник украл пластиковый талисман.