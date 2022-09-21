Дни Ингушетии проведут в Самарской области до конца осени

В регионе будут организованы совместные выставки, концерты. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В рамках встречи было решено провести дни Ингушетии в Самарской области.

— Очень хорошая идея насчет проведения дней Республики в Самарской области и дней Самарской области в Ингушетии. Давайте сделаем это, — поддержал предложение Дмитрий Азаров.

Идею предложил глава Ингушетии, дни Республики будут приурочены к приближающемуся Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В течение торжественных дней будут организованы совместные выставки, концерты и другие мероприятия.

Напомним, 20 сентября стало известно, что губернатор Самарской области обсудил дальнейшее сотрудничество с главой Республики Ингушетия.