В Самаре выбрали подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог в 2023 году

Обновление дорожной сети стартует весной. Фото: администрация Самары

Власти Самары в сентябре 2022 года определились с подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги в следующем году. Информацию сообщили в городской мэрии.

Победителями аукционов стали две компании – ООО «ПСК» и ООО «НПФ «XXI Век». Им предстоит привести в порядок внушительную часть дорожно-транспортной сети.

– В следующем дорожно-строительном сезоне будет отремонтирован 41 участок дорог общей протяженностью порядка 45 километров. Благодаря заблаговременно проведенным конкурсным процедурам подрядные организации смогут за осень и зиму максимально тщательно подготовиться к началу ремонтных работ, – рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

Работами охватят проспект Масленникова (от улицы Мичурина до дублера Московского шоссе), улицу Мичурина (от проспекта Масленникова до улицы Ерошевского), оставшийся участок улицы Алма-Атинской и дороги на других улицах. Старт ремонта намечен на весну.