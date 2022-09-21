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Общество21 сентября 2022 17:43

В Самаре в 2023 году приведут в порядок проспект Кирова

Работы будут выполнены на двух участках
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ремонт начнется весной следующего года

Ремонт начнется весной следующего года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующий год власти Самары запланировали масштабное обновление улично-дорожной сети. Работами будет охвачено более 40 участков в разных районах города. В их числе – проспекта Кирова.

По данным, предоставленным мэрией, обновление затронет два отрезка дороги. В порядок будет приведен участок от дома №301 до дома №391 по проспекту Кирова, а также от дома №53 по улице Солнечной до дублера Ново-Садовой.

Работы традиционно стартуют в весенний период. Отметим, что подрядчики уже определены – победу на электронных аукционах одержали две компании. Их заявки признали соответствующими требованиям.